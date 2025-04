Marido e mulher são presos vendendo drogas em Hortolândia

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Sumarezinho, em Hortolândia, durante ação da Polícia Militar. A dupla foi detida no momento em que vendia entorpecentes para um homem. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento em um ponto já conhecido pelo comércio de drogas quando avistou três pessoas. Ao se aproximar, um dos suspeitos tentou se desfazer de uma bolsa, o que motivou a abordagem.

Com um dos homens, que confessou estar ali para comprar drogas, nada de ilícito foi encontrado. Já na bolsa descartada, os policiais localizaram 94 papelotes de cocaína, 17 de crack e quatro de maconha.