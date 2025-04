Flavio Paradella: O alvo na Unicamp após cotas trans

O episódio escancara a estratégia para captura de engajamento em temas identitários , algo que tanto Nikolas quanto seus aliados locais têm explorado com intensidade. O vídeo do deputado alcançou milhares de visualizações, exatamente o tipo de polarização que alimenta suas bases e impulsiona o algoritmo das redes sociais. E a adesão de figuras como Vini e Marcelo revela o efeito multiplicador do bolsonarismo nos parlamentos municipais .

A repercussão foi imediata. Nas redes sociais do parlamentar mineiro, dois vereadores bolsonaristas de Campinas reforçaram o coro de reprovação : Marcelo Silva (PP) e Vini Oliveira (Cidadania), este último cada vez mais alinhado ao bolsonarismo, apesar de estar em um partido que se declara de centro. Ambos comentaram a publicação com críticas à medida e à própria Unicamp, o que não surpreende para quem já acompanha a recente trajetória de Vini, marcada por confrontos diretos com a universidade e sua comunidade acadêmica . Outro parlamentar da direita a ataca a decisão da Unicamp foi Nelson Hossri (PSD). O bolsonarista postou um vídeo também nas redes sociais para criticar a medida.

A adoção de cotas para pessoas trans, travestis e não-binárias pela Unicamp escancarou, mais uma vez, a divisão ideológica que marca o cenário político nacional e reverbera em Campinas . A decisão histórica da universidade foi comemorada por parlamentares de esquerda e integrantes do movimento estudantil, mas recebeu duras críticas de representantes da direita — com destaque para o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que publicou um vídeo inflamado classificando a medida como “privilégio” e “militância identitária disfarçada de inclusão”.

Do outro lado, a bancada de esquerda da Câmara de Campinas respondeu com postagens de apoio e celebração. Paolla Miguel (PT) e Mariana Conti (PSOL), ambas com trânsito forte no meio estudantil e militante, reforçaram a importância da medida como uma política de reparação e inclusão.

O contraste é evidente. Enquanto parte da direita defende a meritocracia e faz a crítica a supostos "privilégios", a esquerda vê na política afirmativa um instrumento, mais do que a reparação, para engajar ainda adeptos e fomentar espaços. A universidade, por sua vez, respondeu que segue diretrizes do STF e que haverá mecanismos de controle e avaliação da política, afastando a ideia de "autodeclaração sem critério" propagada pelos críticos.

Mais do que um debate sobre uma medida específica, o episódio evidencia como a guerra cultural segue sendo uma moeda forte no jogo político. A Unicamp virou trincheira — para uns, de resistência e inclusão; para outros, de exagero identitário. E a política local será palco dessa batalha simbólica com olhos em 2026, quando muitos desses nomes planejam saltos maiores. A cota trans é só o estopim mais recente.

