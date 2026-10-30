Na noite desta sexta-feira (30), o Bauru Basket sofreu sua segunda derrota no NBB Caixa. Em jogo realizado no ginásio do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo, válido pela quarta rodada da competição, o Dragão foi superado pelo Paulistano pelo placar de 83 x 75. Apesar de uma reação no último período, os bauruenses não conseguiram reverter a vantagem construída pelos donos da casa antes do intervalo.
Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú passa a ocupar a nona colocação, com duas vitórias e duas derrotas (50% de aproveitamento). Os rivais da capital, por sua vez, chegaram ao terceiro triunfo em quatro partidas — campanha que garante o 6º lugar.
O jogo
O confronto começou em ritmo acelerado, com boas ações ofensivas dos dois lados. O Dragão apostou nos bloqueios para abrir espaços no perímetro e facilitar as infiltrações, especialmente de Fermín Thygesen e Corderro Bennett. Os paulistanos responderam com um grande volume de arremessos de longa distância. A parcial permaneceu equilibrada até os segundos finais, quando Anderson Barbosa roubou a bola e cravou uma enterrada para fechar o primeiro quarto em 26 x 23.
No segundo período, o ritmo diminuiu, mas os donos da casa encontraram mais soluções ofensivas. Com boa circulação de bola, criaram arremessos livres de três pontos e chegaram a abrir sete de vantagem, o que levou o comandante bauruense a pedir tempo.
A parada, porém, não mudou o cenário. A defesa adversária continuou dificultando as finalizações. Com poucas oportunidades de pontuar fora da linha de lance livre e domínio dos rebotes pelo Paulistano (13 x 4), o Bauru viu o placar chegar a 52 x 35 no intervalo.
Na volta dos vestiários, o Dragão apresentou uma postura defensiva mais consistente. Gustavo Santana teve papel importante na marcação, com três roubos de bola, enquanto Anthony Harris aproveitou as oportunidades no jogo de transição. Apesar das boas ações do jovem Nickel pelo Paulistano, Bauru venceu a parcial por 21 x 16 e reduziu o prejuízo para 12 pontos.
A reação ganhou força no último quarto. Gustavo, que já havia se destacado na defesa, acertou três bolas de três pontos em sequência e reduziu a distância no placar para apenas três pontos. Mas foi então que Tovar chamou a responsabilidade. O venezuelano converteu um arremesso de longa distância, mesmo sob marcação, e interrompeu o melhor momento bauruense. Os donos da casa retomaram o controle da partida e confirmaram a vitória por 83 x 75.
Destaques
O armador Edson Tovar foi o cestinha da partida, com 23 pontos, dez rebotes e cinco assistências. Também pelo Paulistano, o ala Nickel marcou 18 pontos, com quatro bolas de três convertidas em seis tentativas, e Anderson Barbosa terminou com 12 pontos e seis rebotes.
Pelo Bauru Basket, o destaque foi o armador Fermín Thygesen, com 20 pontos, sete assistências e dois rebotes. O ala Anthony Harris contribuiu com 18 pontos e sete rebotes, enquanto o ala-pivô Gustavo Santana anotou 16 pontos, seis rebotes e três roubos de bola.
Próximo compromisso
O Dragão agora conta com o apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias no NBB Caixa. O próximo compromisso será na terça-feira (3), às 19h30, contra o Cruzeiro, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru.