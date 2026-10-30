Na noite desta sexta-feira (30), o Bauru Basket sofreu sua segunda derrota no NBB Caixa. Em jogo realizado no ginásio do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo, válido pela quarta rodada da competição, o Dragão foi superado pelo Paulistano pelo placar de 83 x 75. Apesar de uma reação no último período, os bauruenses não conseguiram reverter a vantagem construída pelos donos da casa antes do intervalo.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú passa a ocupar a nona colocação, com duas vitórias e duas derrotas (50% de aproveitamento). Os rivais da capital, por sua vez, chegaram ao terceiro triunfo em quatro partidas — campanha que garante o 6º lugar.

O jogo

O confronto começou em ritmo acelerado, com boas ações ofensivas dos dois lados. O Dragão apostou nos bloqueios para abrir espaços no perímetro e facilitar as infiltrações, especialmente de Fermín Thygesen e Corderro Bennett. Os paulistanos responderam com um grande volume de arremessos de longa distância. A parcial permaneceu equilibrada até os segundos finais, quando Anderson Barbosa roubou a bola e cravou uma enterrada para fechar o primeiro quarto em 26 x 23.