Você já se perguntou se seu cabelo anda crescendo muito devagar? Bom, isso pode estar associado ao ciclo dos fios ou mesmo à falta de vitamina. Na coluna de hoje, eu te explico mais sobre crescimento dos fios e esclareço sobre mitos e verdades do tema.

Mas antes, entenda como funciona o ciclo de crescimento dos fios:

O cabelo passa por um ciclo contínuo, dividido em diferentes fases. A primeira é a anágena, ou fase de crescimento, quando o folículo está ativo e produz a haste do fio. Ela é a etapa mais longa e pode durar de dois a sete anos.