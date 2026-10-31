Você já se perguntou se seu cabelo anda crescendo muito devagar? Bom, isso pode estar associado ao ciclo dos fios ou mesmo à falta de vitamina. Na coluna de hoje, eu te explico mais sobre crescimento dos fios e esclareço sobre mitos e verdades do tema.
Mas antes, entenda como funciona o ciclo de crescimento dos fios:
O cabelo passa por um ciclo contínuo, dividido em diferentes fases. A primeira é a anágena, ou fase de crescimento, quando o folículo está ativo e produz a haste do fio. Ela é a etapa mais longa e pode durar de dois a sete anos.
Depois, vem a fase catágena, de transição: ela dura poucas semanas e marca a interrupção do crescimento. Na sequência, o folículo entra na fase telógena, de repouso, que dura cerca de dois a três meses. Ao final desse período, o fio se desprende, é a fase chamada exógena, e um novo ciclo começa.
Como cada folículo segue seu próprio ritmo, os fios não estão todos na mesma fase ao mesmo tempo. Por isso, é normal perder alguns cabelos diariamente, enquanto outros estão crescendo. Entretanto, alterações nesse equilíbrio podem levar à queda excessiva: como no eflúvio telógeno, uma quantidade maior de fios entra ao mesmo tempo na fase de repouso, resultando em aumento da queda alguns meses depois.
Agora que você entendeu sobre o ciclo do fio, vamos aos mitos e verdades
Cortar o cabelo acelera o crescimento?
Mito. O corte não interfere no crescimento do fio, que acontece dentro do folículo, no couro cabeludo. Cortar as pontas, porém, deixa o cabelo com aspecto mais saudável ao remover pontas duplas e danificadas.
Existem alimentos que ajudam no crescimento dos fios?
Verdade. Uma alimentação equilibrada, com quantidade adequada de proteínas, vitaminas e minerais, é essencial para a saúde capilar. Carnes, ovos, peixes, leite e derivados fornecem proteínas. Já feijão e outras, como lentilha e ervilha, são fontes de ferro e proteínas. Frutas, verduras e oleaginosas contribuem com diferentes vitaminas e minerais. Quando existe deficiência nutricional, sua correção pode ajudar a reduzir a queda e favorecer o crescimento.
Estresse afeta a saúde dos fios?
Verdade. Estresse físico ou emocional intenso interfere no ciclo capilar e faz com que mais fios entrem antes na fase de repouso. O resultado é uma queda aumentada, conhecida como eflúvio telógeno, que aparece semanas ou meses após o fator desencadeante.
Dormir com a raiz do cabelo molhada é prejudicial?
Verdade. Manter o couro cabeludo úmido por muitas horas pode favorecer um ambiente propício à proliferação de fungos e microrganismos, especialmente quando isso se torna um hábito. Pode também contribuir para irritação e descamação em pessoas predispostas. O ideal é evitar dormir com o couro cabeludo encharcado e, quando possível, secá-lo antes de deitar.
Na menopausa, as mulheres perdem mais cabelo?
Verdade. As alterações hormonais da menopausa tendem a contribuir para o afinamento dos fios e reduzem a densidade capilar. A queda também está relacionada à diminuição dos níveis de estrogênio e à maior influência relativa dos andrógenos. Nem toda queda nessa fase, entretanto, deve ser atribuída só à menopausa, por isso, é importante investigar.
Cortar o cabelo em determinada fase da Lua
influencia seu crescimento e volume?
Mito. Não há evidências científicas de que as fases da Lua determinem a velocidade de crescimento, a espessura ou o volume dos cabelos. O crescimento ocorre a partir da atividade dos folículos e é influenciado por fatores genéticos, hormonais e pelo estado de saúde.
Lavar o cabelo todos os dias causa queda?
Mito. A frequência das lavagens, por si só, não provoca queda de cabelo pela raiz. O que acontece é que os fios que já estavam na fase de desprendimento são eliminados, dando a impressão de que a lavagem causou a queda. Se houver aumento persistente ou significativo da quantidade de fios perdidos, também investigue a causa, pois pode existir outro problema por trás.
Viu que os fios têm seu tempo próprio de crescimento, né? Porém, se sentir que estão caindo mais do que deveriam ou mesmo mais fracos, marque com seu médico de confiança.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027