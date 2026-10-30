"Entra estudante, sai gigante": Com mais de 70 anos de história, instituição tem nota máxima no MEC, estrutura de 115 mil metros quadrados e oferece diferentes opções de cursos de graduação.

O Unisagrado está com inscrições abertas para o Vestibular 2027. Com o conceito “Entra estudante, sai gigante”, a instituição apresenta sua nova campanha e destaca a importância da formação superior para quem busca ingressar no mercado de trabalho. Com mais de 70 anos de história em Bauru, o centro universitário já formou mais de 42 mil profissionais e conquistou nota 5 no Ministério da Educação (MEC), pontuação máxima na avaliação de recredenciamento institucional presencial realizada em 2024.

O câmpus possui 115 mil metros quadrados e conta com uma estrutura que permite aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação. São 98 laboratórios práticos, 15 laboratórios de informática com 540 computadores, estúdios de televisão e gravação, cozinha profissional para o curso de Gastronomia e uma Fazenda Experimental de 60 hectares, utilizada nas atividades de campo.

A instituição também dispõe de biblioteca, auditórios, anfiteatros, salas com metodologias ativas e clínicas-escola de Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Enfermagem. Além de contribuírem para a formação dos alunos, esses espaços oferecem atendimentos à população de Bauru e região, beneficiando milhares de pessoas ao longo do ano.

Outro diferencial está no corpo docente, formado por mestres e doutores, muitos deles com atuação direta no mercado de trabalho. Os professores acompanham os estudantes durante a graduação e compartilham experiências profissionais que complementam o conteúdo apresentado em sala de aula.

No UNISAGRADO, as atividades práticas começam desde o primeiro semestre. A proposta é permitir que os alunos tenham contato com situações relacionadas à profissão escolhida ainda durante a formação acadêmica.

A instituição oferece cursos presenciais nas áreas de Ciências da Saúde, Humanas, Exatas e Sociais, com opções de bacharelado, licenciatura e formação tecnológica. As graduações são distribuídas entre os períodos matutino, vespertino, noturno e integral, conforme o curso.

Entre as opções disponíveis estão Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Design de Moda, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, História, Jornalismo, Letras, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Teatro.

Ao longo de sua trajetória, iniciada em 1953, o UNISAGRADO ampliou sua atuação no ensino superior e passou a oferecer formações em diferentes áreas do conhecimento. Além das atividades em sala de aula, os estudantes participam de projetos de pesquisa, extensão universitária e iniciativas que proporcionam experiências relacionadas às futuras profissões.

Para participar do processo seletivo, os candidatos podem escolher entre três modalidades de ingresso: prova presencial agendada no campus, redação online ou utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2009.

O UNISAGRADO também oferece possibilidades de incentivos financeiros, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Desconto de Pontualidade, de acordo com os critérios estabelecidos para cada benefício.

As inscrições para o Vestibular 2027 estão disponíveis no site: https://processo-seletivo.unisagrado.edu.br/, onde os interessados podem consultar os cursos oferecidos, conhecer as modalidades de ingresso e utilizar o simulador de bolsas.

Os candidatos que desejarem mais informações também podem procurar o atendimento presencial na Rua Irmã Arminda, 10-50, Bloco G, Jardim Brasil, em Bauru, entrar em contato pelo telefone (14) 2107-7000, opção 11, ou pelo WhatsApp (14) 99858-0608.