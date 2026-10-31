Quando nem osso tinha no embrião, o revestimento da boca formou duas lâminas, superior e inferior, em forma de arco em 3D que entram nos tecidos das futuras maxila e mandíbula como se fosse uma faca entrando no queijo fresco.

As duas lâminas do revestimento da boca na sua parte mais profunda, dão origem a 10 brincos duplos como se fossem duas pérolas penduradas. Uma dará origem ao germe decíduo e a outra, ao dente permanente. Estas lâminas celulares desparecem por um processo natural chamado apoptose, como se derretessem.

Ficam apenas duas estruturas no local: o germe como uma pérola e algumas ilhotas remanescentes desta lâmina dentária que desapareceu e ficam em forma de fila de padaria, como um cordão ou guia a orientar o dente no caminho para chegar à boca. Ele liga o germe até a mucosa como um guia ou coleira para os dentes não ficarem desorientados no osso.