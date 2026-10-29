A Prefeitura de Bauru divulgou como ficam os serviços municipais em função do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, nesta sexta-feira (30), e do feriado de Finados, nesta segunda-feira (02). O expediente administrativo será encerrado às 18h desta quinta-feira (29), retornando às 8h de terça-feira (03). Confira como ficam os serviços essenciais.

SAÚDE

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até quinta-feira (29), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na terça-feira (03), às 8h.