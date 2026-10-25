O período da manhã deste domingo (25), em Bauru, tem movimento tranquilo nos colégios onde estão as seções de votação para a Presidência da República, sem nenhuma ocorrência digna de registro e nenhuma troca de urna, até o momento (veja no vídeo).

Segundo Munir Sayed, chefe do cartório da 23.ª Zona Eleitoral de Bauru, a maior de Bauru, a eleição começou com os mesários de prontidão antes das 7h e, depois, com a emissão da zerésima, que é o relatório oficial que comprova que a urna eletrônica ainda não recebeu nenhum voto. Munir destacou a importância de não deixar para votar de última hora, porque só poderá exercer seu direito cívico quem estiver na fila, dentro da escola, às 17h. Os portões fecham às 17h, e às 17h01 já não será possível entrar em nenhum colégio eleitoral.

Bauru tem um colégio eleitoral de 277.515 eleitores. É um contingente que coloca Bauru entre os maiores eleitorados do Interior paulista e brasileiro.