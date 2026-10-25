Começou às 8h em Bauru, sob chuva neste domingo (25), o segundo turno da eleição presidencial que deve seguir até às 17h. A cidade tem um colégio eleitoral de 277.515 eleitores. É um contingente que coloca Bauru entre os maiores eleitorados do Interior paulista e brasileiro. Conforme o JC/JCNET noticiou em 4 de outubro, no primeiro turno, Bauru registrou 69.900 eleitores ausentes, o equivalente a 25,11% do eleitorado apto a votar (277.515). O índice ficou acima da média nacional, de 21,08%, e também superou o percentual de 22,24% registrado no segundo turno presidencial de 2022 no município. Os dados foram divulgados pela Justiça Eleitoral.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro liderou a disputa presidencial no município, com 112.236 votos, correspondentes a 57,12% dos votos válidos. Lula recebeu 64.967 votos, ou 33,06%. A diferença entre os dois candidatos foi de 47.269 votos. Os demais concorrentes ficaram bem atrás: o escritor Augusto Cury (Avante) obteve 6.828 votos (3,47%); Renan Santos (Missão), 6.000 (3,05%); e Ronaldo Caiado (PSD), 5.107 (2,60%). Ao todo, foram contabilizados 196.492 votos válidos para presidente, além de 5.162 votos em branco e 6.782 nulos.

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