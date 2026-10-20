Eleitores de Bauru devem conferir o local de votação antes de sair de casa para o segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25). A orientação ocorre após a circulação de informações sobre mudanças de endereço em diferentes regiões do país. Segundo Wilson de Rossi Júnior, responsável pela 387ª Zona Eleitoral da cidade, não houve novas alterações nos locais de votação em Bauru entre o primeiro e o segundo turno.
Na cidade, sete seções eleitorais foram transferidas, antes do primeiro turno, da EMEF Alzira Cardoso, no Jardim Chapadão, para a EMEI Iara Conceição Vicente, no mesmo bairro. A mudança ocorreu devido às reformas na escola, e foi comunicada previamente aos eleitores afetados antes do último dia 4. A transferência, portanto, não representa uma alteração feita para a votação deste domingo.
De acordo com Wilson de Rossi Júnior, a mudança já era conhecida pelos eleitores e não provocou problemas no primeiro turno. Ele orienta a população a buscar informações nos canais oficiais da Justiça Eleitoral e evitar compartilhar mensagens sem confirmação, especialmente as que circulam em grupos de WhatsApp.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores consultem o endereço da seção pelo aplicativo e-Título ou pelo serviço de Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal oficial. A medida ajuda a evitar deslocamentos desnecessários, já que eventuais alterações podem ocorrer por problemas estruturais, condições climáticas ou questões de segurança. A Justiça Eleitoral também informou que os dados sobre os locais de votação são atualizados conforme os cartórios concluem os registros. Por isso, a recomendação é confirmar o endereço antes de sair de casa, mesmo para quem votou no mesmo local no primeiro turno.