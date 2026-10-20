Eleitores de Bauru devem conferir o local de votação antes de sair de casa para o segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25). A orientação ocorre após a circulação de informações sobre mudanças de endereço em diferentes regiões do país. Segundo Wilson de Rossi Júnior, responsável pela 387ª Zona Eleitoral da cidade, não houve novas alterações nos locais de votação em Bauru entre o primeiro e o segundo turno.

Na cidade, sete seções eleitorais foram transferidas, antes do primeiro turno, da EMEF Alzira Cardoso, no Jardim Chapadão, para a EMEI Iara Conceição Vicente, no mesmo bairro. A mudança ocorreu devido às reformas na escola, e foi comunicada previamente aos eleitores afetados antes do último dia 4. A transferência, portanto, não representa uma alteração feita para a votação deste domingo.

De acordo com Wilson de Rossi Júnior, a mudança já era conhecida pelos eleitores e não provocou problemas no primeiro turno. Ele orienta a população a buscar informações nos canais oficiais da Justiça Eleitoral e evitar compartilhar mensagens sem confirmação, especialmente as que circulam em grupos de WhatsApp.