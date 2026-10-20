20 de outubro de 2026
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ANIVERSÁRIO JALOVI

Jalovi comemora aniversário com plantio de mudas no Vitória Régia

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Fotos: Antônio Beraldo
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Antônio Beraldo
JALOVI COMEMORA ANIVERSÁRIO COM PLANTIO DE MUDAS NO VITÓRIA RÉGIA
JALOVI COMEMORA ANIVERSÁRIO COM PLANTIO DE MUDAS NO VITÓRIA RÉGIA

Em comemoração aos seus 60 anos de história, a Jalovi realizou, na manhã do último domingo (18), o plantio de 60 mudas de árvores frutíferas no Parque Vitória Régia, em Bauru, próximo ao ponto do DAE. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Fruto Urbano, busca deixar um legado de sustentabilidade, preservação ambiental e cuidado com o futuro da cidade.

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