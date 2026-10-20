Em comemoração aos seus 60 anos de história, a Jalovi realizou, na manhã do último domingo (18), o plantio de 60 mudas de árvores frutíferas no Parque Vitória Régia, em Bauru, próximo ao ponto do DAE. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Fruto Urbano, busca deixar um legado de sustentabilidade, preservação ambiental e cuidado com o futuro da cidade.