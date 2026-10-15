Na tarde desta quinta-feira (15), uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) suspeita de praticar furtos em dois estabelecimentos em Bauru. Com ela, foram apreendidos barras de chocolate, mochilas, desodorantes, brinquedos e par de chinelos, itens avaliados em cerca de R$ 1,6 mil.

Segundo o registro policial, a PM foi acionada após testemunhas flagrarem a suspeita colocando produtos no interior de duas mochilas em um supermercado na região central e alertarem funcionários do local.

Quando os policiais chegaram, abordaram a mulher no estacionamento e encontraram nas bolsas cerca de 50 barras de chocolate e 12 frascos de desodorante que haviam sido furtados do estabelecimento.