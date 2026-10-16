A Prefeitura de Bauru está intensificando a operação tapa-buraco em diferentes regiões da cidade, com reforço das equipes e ampliação das frentes de trabalho para enfrentar os impactos das chuvas atípicas registradas nas últimas semanas. Em setembro, Bauru registrou 265,4 milímetros de chuva, o maior volume para o mês nos últimos 26 anos, segundo o IPMet-Unesp. O índice foi mais de seis vezes superior ao registrado em agosto, quando choveu 42,9 milímetros.
O volume excepcional de chuvas impactou diretamente as condições do pavimento, provocando um aumento de aproximadamente 135% nas ocorrências de buracos sinalizadas pela Emdurb, que passaram de 152 em agosto para 357 em setembro.
Diante desse cenário, a Prefeitura reuniu nesta quinta-feira (15) representantes da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Departamento de Água e Esgoto (DAE), Companhia Saneamento de Bauru (CSB) e Emdurb para alinhar estratégias e intensificar os serviços de recuperação asfáltica.
As ações serão concentradas nas principais avenidas, corredores de acesso e vias com maior comprometimento, sem deixar de atender os bairros. O DAE e a CSB também reforçarão as equipes de recomposição asfáltica após intervenções nas redes de água e esgoto.
Mesmo diante das condições climáticas adversas, a prefeitura está mobilizando todos os esforços para acelerar os reparos, aproveitando os períodos de tempo firme, necessários para garantir a qualidade e a durabilidade dos serviços.