A Prefeitura de Bauru está intensificando a operação tapa-buraco em diferentes regiões da cidade, com reforço das equipes e ampliação das frentes de trabalho para enfrentar os impactos das chuvas atípicas registradas nas últimas semanas. Em setembro, Bauru registrou 265,4 milímetros de chuva, o maior volume para o mês nos últimos 26 anos, segundo o IPMet-Unesp. O índice foi mais de seis vezes superior ao registrado em agosto, quando choveu 42,9 milímetros.

O volume excepcional de chuvas impactou diretamente as condições do pavimento, provocando um aumento de aproximadamente 135% nas ocorrências de buracos sinalizadas pela Emdurb, que passaram de 152 em agosto para 357 em setembro.

Diante desse cenário, a Prefeitura reuniu nesta quinta-feira (15) representantes da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Departamento de Água e Esgoto (DAE), Companhia Saneamento de Bauru (CSB) e Emdurb para alinhar estratégias e intensificar os serviços de recuperação asfáltica.