A Prefeitura de Bauru alerta a população para a previsão de chuva forte nas próximas horas desta quinta-feira (15), conforme aviso meteorológico da Defesa Civil. A instabilidade que se desloca em direção ao município deve atingir Bauru até as 21h, com possibilidade de volume elevado de chuva.
Diante da previsão de condições climáticas adversas, a prefeitura realizou, nesta quinta-feira, uma reunião emergencial no gabinete para alinhar as ações preventivas e a atuação das equipes municipais em caso de ocorrências.
Participaram representantes da Defesa Civil, Emdurb, chefia de Gabinete e das Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), Serviços Urbanos e Comunicação e Eventos (Secom). As equipes permanecem mobilizadas para atendimento à população e resposta a eventuais ocorrências provocadas pela chuva.
A orientação é que a população evite sair de casa durante o período noturno, sempre que possível, e redobre os cuidados. É importante evitar áreas sujeitas a alagamentos e nunca tentar atravessar vias alagadas, seja a pé ou de veículo.
Em caso de necessidade, os serviços de emergência podem ser acionados. Para urgências e emergências médicas, o Samu atende pelo telefone 192. Para outras ocorrências relacionadas à chuva que demandem atendimento emergencial, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.