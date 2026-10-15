A Prefeitura de Bauru alerta a população para a previsão de chuva forte nas próximas horas desta quinta-feira (15), conforme aviso meteorológico da Defesa Civil. A instabilidade que se desloca em direção ao município deve atingir Bauru até as 21h, com possibilidade de volume elevado de chuva.

Diante da previsão de condições climáticas adversas, a prefeitura realizou, nesta quinta-feira, uma reunião emergencial no gabinete para alinhar as ações preventivas e a atuação das equipes municipais em caso de ocorrências.

Participaram representantes da Defesa Civil, Emdurb, chefia de Gabinete e das Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), Serviços Urbanos e Comunicação e Eventos (Secom). As equipes permanecem mobilizadas para atendimento à população e resposta a eventuais ocorrências provocadas pela chuva.