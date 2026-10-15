A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (15), dois homens, de 18 e 20 anos, que fracionavam drogas em um ferro-velho localizado no Parque Santa Edwiges, em Bauru. Um deles tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico.

O estabelecimento onde a dupla estava, de acordo com a Polícia Civil, é apontado em investigações como local relacionado à prática de tráfico de entorpecentes. Durante uma averiguação no endereço, os policiais civis visualizaram os dois homens manipulando e fracionando drogas sobre uma mesa.

No total, foram apreendidos 62 porções de haxixe, uma porção bruta do entorpecente, quatro porções brutas de maconha, balança de precisão e materiais para embalar as drogas. Os suspeitos foram levados à unidade policial e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.