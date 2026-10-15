Um filhote de tamanduá-bandeira foi resgatado nesta quinta-feira (15) pela Polícia Militar Ambiental nas proximidades de uma fazenda em Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru). Após o resgate, o animal passou por uma avaliação inicial, que indicou a necessidade de acompanhamento especializado no Zoológico Municipal de Bauru.

Durante o período de atendimento, o filhote receberá os cuidados necessários para sua recuperação e adaptação. Posteriormente, caso haja parecer favorável da equipe veterinária responsável, ele poderá ser reintegrado à natureza por meio de soltura monitorada.

O tamanduá-bandeira é uma espécie nativa da fauna brasileira e desempenha um importante papel ecológico no controle das populações de formigas e cupins. A espécie é considerada vulnerável à extinção em diversas regiões do país, principalmente em razão da perda de habitat, dos atropelamentos e dos incêndios florestais. A ação reforça a importância da preservação da fauna silvestre e da conscientização da população sobre a necessidade de acionar os órgãos ambientais competentes ao encontrar animais silvestres em situação de risco.