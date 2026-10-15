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DUPLA ARMADA

Bauru: ladrões usam carro para derrubar motociclista em roubo

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
Viatura da Polícia Militar no Plantão Policial
Viatura da Polícia Militar no Plantão Policial

Dois homens armados utilizaram um automóvel vermelho para provocar a queda de um motociclista de 28 anos, rendê-lo no chão, em via pública, e roubar o veículo que a vítima usava para ir e vir do trabalho. O fato aconteceu pouco depois da meia-noite desta quinta-feira (15), na rua Halim Aidar, na Vila Industrial, em Bauru.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o trabalhador informou que percebeu que estava sendo seguido por um veículo cuja marca e modelo não soube identificar, apenas a cor. Inicialmente, ele acreditou que o condutor pretendia apenas realizar uma ultrapassagem, motivo pelo qual não suspeitou de qualquer intenção criminosa. No entanto, ao chegar às proximidades do Posto Jaguar, o referido veículo teria provocado sua queda.

Ainda de acordo com o BO, dois indivíduos encapuzados desembarcaram do automóvel, ambos portando armas de fogo, e subtraíram sua motocicleta Honda CBX 250 Twister, de placa DHB1N67. Um deles montou na moto e fugiu, enquanto o outro usou o carro para deixar o local. O caso será investigado.

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