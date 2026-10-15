Quem mora nas regiões do Bela Vista, da Vila Falcão ou do Nova Esperança e passa pela Praça Itália pelo Viaduto Mauá deve notar que a paisagem no entorno está mudando. Os trabalhos de limpeza da linha férrea na região central de Bauru incluem a poda e a retirada da vegetação que ocupava as margens dos trilhos, além da remoção de vagões abandonados. Com a intervenção, a área ficou mais aberta e agora é possivel ter o visual da região do Jardim Bela Vista.

A planta que estava presente por toda a extensão da linha férrea era a Leucena, uma espécie originária do México e da América Central, considerada invasora no Brasil por se espalhar com facilidade e ocupar grandes áreas, dificultando o desenvolvimento de outras espécies vegetais. Apesar dos serviços já realizados nas proximidades do Viaduto Mauá, ainda há pontos com presença de leucenas que devem passar por intervenções. A operação também prevê a retirada de vagões sem condições de aproveitamento para o transporte de cargas, alguns dos quais eram utilizados como abrigo por pessoas em situação de rua, além de drogaditos.

As ações integram uma parceria entre a Prefeitura de Bauru e a concessionária Rumo, que administra a ferrovia (ou o que restou dela). A situação envolve, além da limpeza da área, questões relacionadas à segurança pública e à vulnerabilidade social, por meio "Operação Bauru Integrada". Os serviços devem alcançar outros trechos da região central, incluindo o entorno do viaduto Antonio Eufrásio de Toledo, que dá acesso à avenida Duque de Caxias e da rua Vereador Gomes dos Santos. Nesse ponto, ainda há vegetação que precisa ser retirada. A continuidade dos trabalhos deve alterar a paisagem de outras áreas cortadas pela antiga linha férrea.