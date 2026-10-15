15 de outubro de 2026
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PÁTIO FERROVIÁRIO

Limpeza da linha férrea muda paisagem no Centro de Bauru; VÍDEO

Por Guilherme Lima | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Lima
Processo de limpeza da linha férrea acontece em etapas
Processo de limpeza da linha férrea acontece em etapas

Quem mora nas regiões do Bela Vista, da Vila Falcão ou do Nova Esperança e passa pela Praça Itália pelo Viaduto Mauá deve notar que a paisagem no entorno está mudando. Os trabalhos de limpeza da linha férrea na região central de Bauru incluem a poda e a retirada da vegetação que ocupava as margens dos trilhos, além da remoção de vagões abandonados. Com a intervenção, a área ficou mais aberta e agora é possivel ter o visual da região do Jardim Bela Vista. 

A planta que estava presente por toda a extensão da linha férrea era a Leucena, uma espécie originária do México e da América Central, considerada invasora no Brasil por se espalhar com facilidade e ocupar grandes áreas, dificultando o desenvolvimento de outras espécies vegetais. Apesar dos serviços já realizados nas proximidades do Viaduto Mauá, ainda há pontos com presença de leucenas que devem passar por intervenções. A operação também prevê a retirada de vagões sem condições de aproveitamento para o transporte de cargas, alguns dos quais eram utilizados como abrigo por pessoas em situação de rua, além de drogaditos.

As ações integram uma parceria entre a Prefeitura de Bauru e a concessionária Rumo, que administra a ferrovia (ou o que restou dela). A situação envolve, além da limpeza da área, questões relacionadas à segurança pública e à vulnerabilidade social, por meio "Operação Bauru Integrada". Os serviços devem alcançar outros trechos da região central, incluindo o entorno do viaduto Antonio Eufrásio de Toledo, que dá acesso à avenida Duque de Caxias e da rua Vereador Gomes dos Santos. Nesse ponto, ainda há vegetação que precisa ser retirada. A continuidade dos trabalhos deve alterar a paisagem de outras áreas cortadas pela antiga linha férrea.

Comparação de 2025 e 2026 da área limpa. Fotos: Google Maps / Guilherme Lima
Comparação de 2025 e 2026 da área limpa. Fotos: Google Maps / Guilherme Lima
Viaduto Antônio Eufrásio de Toledo ainda tem a presença de Leucena. Foto Guilherme Lima
Viaduto Antônio Eufrásio de Toledo ainda tem a presença de Leucena. Foto Guilherme Lima
A retirada de vagões desativados também está prevista nos planos de limpeza da área. Foto: Guilherme Lima
A retirada de vagões desativados também está prevista nos planos de limpeza da área. Foto: Guilherme Lima

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