Preparou a melhor ração de ação de seus últimos trinta anos no mistério do magistério, mas seu consciente indecente de docente diz-lhe: "Não dê comida aos bichos!", pensa, repensa, é até que compensa, afinal, não é crime, é creme, deve ser usado durante a vida toda, evita rusgas, evita fugas, é aula, liberta os bichos das (j)aulas!

Observa atentamente o horário, não é com fuso, é normal: muitas aulas para poucos! Repensa o mestre: "Há mais lousas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia!"

Entra na sala e ensina, é a sina, o discípulo aguarda o mestre, mas quem aprende? Dia do confessor, mentir, omitir, nem pensar! Mas quem pensa? Melhor a dispensa, fingir uma doença, sem saber que sofre da pior-melhor: "dar aula!", vício digno de suplício, ofício e hospício, mas por que todos querem sem querer querendo?