Um caminhão pertencente a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), que passou a fazer a gestão do esgoto da cidade, ficou preso em um buraco de vazamento de água do Departamento de Água e Esgoto (DAE) na noite desta quarta-feira (14). O fato aconteceu na quadra 4 da rua Antônio Garcia, na Vila Universitária, e chamou a atenção nas redes sociais. A CSB, inclusive, tem sido alvo de inúmeras críticas sobre o seu atendimento ao munícipe nos últimos dias.

Segundo o DAE, a companhia constatou o vazamento de água, sinalizou o local e programou a manutenção para a tarde desta quinta (15), a depender das condições climáticas. O JC/JCNET procurou a assessoria de imprensa da CSB e não obteve resposta até o momento.