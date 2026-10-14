Na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, apreendeu uma carabina e 19 munições durante o cumprimento de mandado de busca em uma residência na comunidade São Manoel. Um homem de 68 anos foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, durante o cumprimento da ordem judicial, o idoso admitiu a posse do armamento encontrado na casa, alegando posse para defesa pessoal. Porém, consultas realizadas pelos policiais não apontaram registro da arma de fogo nem autorização de posse vinculada ao investigado.

Diante dos elementos apurados, ele foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). A carabina, calibre .22, e as 19 munições intactas foram apreendidas e serão submetidas a exames periciais.