A Polícia Civil, por meio de equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (14), dois jovens de 18 anos que eram investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no Jardim Ivone.

Durante diligências de campo, os policiais civis avistaram os suspeitos comercializando entorpecentes. Ao notarem a aproximação das equipes, eles tentaram fugir e se esconderam em uma casa abandonada, mas foram acompanhados e detidos. Um deles chegou a resistir à abordagem policial.

Com a dupla, foram apreendidas 75 porções de cocaína, 61 porções de haxixe, 9 porções de crack, cerca de R$ 285,00 em dinheiro e aparelho celular. Os dois jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um deles responderá ainda pelo crime de resistência.