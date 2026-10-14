Como acompanhar as transformações da inteligência artificial sem perder o olhar estratégico? Como as marcas podem conquistar relevância em meio à disputa pela atenção do público? E qual é o papel da criatividade em um mercado no qual tecnologias, formatos e comportamentos mudam constantemente? Esses são alguns dos desafios que estarão em pauta no Fest’Up Bauru 2026, encontro que reúne especialistas do mercado de comunicação neste sábado, 17 de outubro, na FIB (Faculdades Integradas de Bauru).
Em sua segunda edição na cidade, o evento promovido pela Associação dos Profissionais de Propaganda (APP) propõe um dia de discussões sobre tendências, estratégias e competências que influenciam o presente e o futuro da publicidade, do marketing e da comunicação. Com o tema “Trilhas da Comunicação”, a programação aborda questões que fazem parte da rotina de agências, anunciantes, veículos e profissionais que precisam conciliar inovação, criatividade e resultados.
Entre os destaques está o debate sobre inteligência artificial e as competências necessárias para utilizá-la de forma estratégica, tema da palestra de Giovanna Pieroni. Professora de IA e Tecnologias Emergentes na Faculdade Cásper Líbero. Publicitária pelo Mackenzie, tem especialização em produtos de IA pelo MIT. Rafael Silva discute a relação entre tecnologia, marketing e negócios. Diretor de Marketing e Expansão da Lecom, é cofundador da LAHAR e tem experiência em tecnologia, growth marketing e desenvolvimento de negócios. Atua na conexão entre inovação, estratégia e expansão de mercado.
Felipe Francis Custódio aborda as novas dinâmicas entre creators, marcas e públicos. Director of Business Strategy na Publination, liderou o marketing de influência da Nestlé Brasil e o programa Nestlé Creators. Tem passagens pelas agências Africa e Publicis e experiência em branded content, social media, creators e inteligência artificial.
A programação também contempla os desafios do planejamento de mídia, com Marcio Zorzella. Com mais de 30 anos de experiência, atuou em agências, anunciantes, empresas de tecnologia para publicidade e veículos de comunicação, incluindo a Nike Brasil. Hoje lidera a Zorza&Co e acumula reconhecimentos como Effie Gold e Leão de Bronze em Cannes.
A capacidade de adaptação criativa em cenários de mudança é o tema apresentado por Gustavo Victorino, Chief Creative Officer da Talent, profissional que soma 26 anos de carreira em agências como AlmapBBDO, DM9DDB, Wieden+Kennedy e Africa Creative. Seu trabalho reúne 40 Leões em Cannes e 32 prêmios Effie no Brasil e na América Latina.
Em modo trilha
No Fest’Up, o público sai do modo avião e entra em modo trilha. A proposta é reunir diferentes experiências, especialidades e perspectivas em um mesmo ambiente, ampliando repertório e criando conexões entre estudantes, professores, profissionais e empresas. Mais do que apontar um único caminho, o evento mostra como diferentes áreas da comunicação se cruzam em um mercado que rompe fronteiras e se transforma continuamente.
“Em um mercado no qual ferramentas, formatos e comportamentos mudam rapidamente, a atualização profissional não se limita a acompanhar novidades. Exige repertório para questionar práticas estabelecidas, interpretar transformações e tomar decisões melhores. É nesse ponto que encontros presenciais com profissionais de diferentes especialidades ganham importância. Além do conteúdo das palestras, o Fest’Up cria oportunidades para trocar experiências, conhecer outras perspectivas e ampliar conexões entre estudantes, profissionais, professores e empresas”, afirma Anaí Nabuco, presidente da APP Bauru.
Mais do que tentar antecipar qual será a próxima tendência, o desafio é desenvolver a capacidade de compreender as mudanças e decidir como agir diante delas. Essa é a discussão que o Fest’Up Bauru pretende colocar no centro do debate.
Serviço
Fest’Up Bauru 2026 — Trilhas da Comunicação
• Data: sábado, 17 de outubro de 2026
• Horário: credenciamento às 8h; programação a partir das 9h
• Local: FIB — Faculdades Integradas de Bauru
• Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/fest-up-bauru-2026/3584075
• Instagram: @festupbauru