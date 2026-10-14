Como acompanhar as transformações da inteligência artificial sem perder o olhar estratégico? Como as marcas podem conquistar relevância em meio à disputa pela atenção do público? E qual é o papel da criatividade em um mercado no qual tecnologias, formatos e comportamentos mudam constantemente? Esses são alguns dos desafios que estarão em pauta no Fest’Up Bauru 2026, encontro que reúne especialistas do mercado de comunicação neste sábado, 17 de outubro, na FIB (Faculdades Integradas de Bauru).

Em sua segunda edição na cidade, o evento promovido pela Associação dos Profissionais de Propaganda (APP) propõe um dia de discussões sobre tendências, estratégias e competências que influenciam o presente e o futuro da publicidade, do marketing e da comunicação. Com o tema “Trilhas da Comunicação”, a programação aborda questões que fazem parte da rotina de agências, anunciantes, veículos e profissionais que precisam conciliar inovação, criatividade e resultados.

Entre os destaques está o debate sobre inteligência artificial e as competências necessárias para utilizá-la de forma estratégica, tema da palestra de Giovanna Pieroni. Professora de IA e Tecnologias Emergentes na Faculdade Cásper Líbero. Publicitária pelo Mackenzie, tem especialização em produtos de IA pelo MIT. Rafael Silva discute a relação entre tecnologia, marketing e negócios. Diretor de Marketing e Expansão da Lecom, é cofundador da LAHAR e tem experiência em tecnologia, growth marketing e desenvolvimento de negócios. Atua na conexão entre inovação, estratégia e expansão de mercado.