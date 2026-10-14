Uma motocicleta Honda CG 160 Fan, furtada em uma concessionária de Boraceia (41 quilômetros de Bauru), foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (13), no Parque Jaraguá, em Bauru. Um jovem de 21 anos foi abordado enquanto conduzia o veículo sem placa de identificação. Segundo a polícia, ele admitiu saber que a moto era furtada e afirmou ter comprado o veículo por R$ 2 mil, em Barra Bonita. A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela rua Arnaldo Rodrigues de Menezes. Os policiais avistaram o jovem conduzindo uma motocicleta azul sem placa e decidiram realizar a fiscalização. Durante a vistoria, constataram que as numerações do chassi e do motor estavam parcialmente suprimidas.

A partir dos números remanescentes, os policiais realizaram consultas ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que permitiram identificar a motocicleta como produto de furto. Durante a abordagem, o jovem declarou ter adquirido o veículo de outro rapaz em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), pelo valor de R$ 2 mil, para utilizá-lo no trabalho. Ele também afirmou que estava a caminho da casa da sogra quando foi parado pelos policiais e que já havia sido preso anteriormente.

O furto ocorreu na noite de 10 de setembro, em uma concessionária de Boraceia, de onde outras três motocicletas também foram levadas. O veículo recuperado havia sido registrado em Jaú (47 quilômetros de Bauru) e estava sendo comercializado em Boraceia antes do crime. Após o furto, a motocicleta foi levada para Barra Bonita, antes de ser localizada em Bauru. A motocicleta foi apreendida, e o suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Avaí (39 quilômetros de Bauru), onde permaneceu à disposição da Justiça.