O destino do abastecimento de água em Bauru pode ser decidido diretamente nas urnas pelos próprios moradores. Tramita na Câmara Municipal o Projeto de Decreto Legislativo que propõe a convocação de um plebiscito para consultar a população sobre a concessão do serviço de água potável à iniciativa privada. A proposta, protocolada pelo vereador Júnior Lokadora (Podemos), surge em um momento em que a gestão dos serviços essenciais da cidade passa por profundas transformações. Caso o projeto seja aprovado pela maioria dos vereadores, a Justiça Eleitoral será acionada para organizar a votação popular.

Se o plebiscito for autorizado, o eleitorado bauruense terá que responder com "SIM" ou "NÃO" à seguinte questão: "Você é a favor de que o Município de Bauru conceda à iniciativa privada a prestação do serviço público municipal de abastecimento de água potável, atualmente executado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE?"

Diferente de outras modelagens de concessão, a proposta foca estritamente na distribuição e tratamento de água potável, mantendo a autonomia do debate fora do escopo do esgotamento sanitário, cujos serviços já foram concedidos à iniciativa privada. O autor do projeto defende que a soberania popular deve prevalecer em decisões que impactam diretamente a vida e o bolso dos cidadãos a longo prazo.