A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou uma nota técnica para explicar o envio de um alerta severo de chuva forte aos celulares da população de Bauru nesta quarta-feira (14). A mensagem foi emitida às 11h03 por meio do sistema Defesa Civil Alerta, que utiliza a tecnologia Cell Broadcast para transmitir avisos diretamente aos aparelhos nas áreas afetadas.

Segundo o órgão estadual, a emissão do alerta foi motivada por dois fatores: a vigência de um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a região e a análise dos meteorologistas, que identificaram chuva forte no momento do envio da mensagem. De acordo com a Defesa Civil, o procedimento teve caráter preventivo e busca informar a população sobre os riscos, permitindo a adoção de medidas de segurança. Entre os objetivos estão reduzir a exposição de moradores a áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos, além de auxiliar no planejamento de eventuais ações de evacuação e resposta a emergências.

O órgão estadual destacou que a medida está alinhada à Lei Federal nº 12.608/2012, que estabelece diretrizes para as ações de proteção e defesa civil no País, com prioridade para a prevenção e a preparação diante de possíveis desastres. Ao final da nota, a Defesa Civil de São Paulo reafirmou sua disposição em apoiar o município de Bauru nas medidas necessárias para reduzir os riscos e proteger a população.