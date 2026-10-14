Ao menos dois homens invadiram um restaurante durante a madrugada desta quarta-feira (14), na avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Europa, em Bauru, e furtaram do estabelecimento comercial cerca de 20 garrafas de bebidas, avaliadas em aproximadamente R$ 1.500, além de um celular. Uma equipe da Polícia Militar estava próxima do local quando o proprietário pediu ajuda à corporação e conseguiu prender um dos indivíduos envolvidos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, quando os policiais militares chegaram ao local, visualizaram um indivíduo em um terreno utilizado pelo estabelecimento como estacionamento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu, primeiramente a pé, mas entrou em um carro com um terceiro homem e acelerou. Enquanto isso, a empresa de monitoramento informou aos agentes de segurança que ainda havia um dos ladrões no interior do restaurante.

A equipe ingressou no imóvel comercial e prendeu um dos envolvidos, de 31 anos. Ele estava atrás do balcão, portando algumas garrafas de bebidas que havia separado para subtrair. Em conversa com os policiais, o ladrão informou o endereço onde reside o indivíduo que havia fugido da PM minutos antes. A equipe foi até o imóvel indicado, mas ele não foi localizado, permanecendo foragido, já que foi identificado. O homem capturado em flagrante foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.