As crescentes reclamações de moradores de Bauru sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Bauru (CSB) dominaram os debates na Câmara Municipal nesta terça-feira (13). Durante a sessão, vereadores relataram problemas na emissão de contas de água e esgoto, questionamentos sobre valores cobrados e falhas na prestação dos serviços, ampliando a pressão por esclarecimentos da concessionária.
O tema vem se repetindo nas sessões legislativas desde o início da transição dos serviços comerciais do Departamento de Água e Esgoto (DAE) para a CSB, em agosto. Além das dificuldades relacionadas ao faturamento e ao atendimento dos consumidores, parlamentares também têm recebido denúncias de vazamentos de esgoto e demora na solução de problemas em diferentes regiões da cidade.
Na sessão desta terça-feira, o vereador Arnaldinho Ribeiro informou que pretende solicitar uma reunião com representantes da companhia para discutir as queixas dos consumidores. Um dos moradores que procuraram o parlamentar contou que emitiu a segunda via de uma conta, mas encontrou divergência no código de barras na hora de efetuar o pagamento.
Para Arnaldinho, os problemas envolvendo as cobranças e os vazamentos de esgoto indicam desorganização na prestação dos serviços. A iniciativa de buscar uma reunião com a empresa procura esclarecer as falhas relatadas e cobrar providências para evitar que os consumidores sejam prejudicados.
Os relatos registrados na Câmara indicam que os problemas não se restringem à emissão das faturas. Em setembro, vereadores denunciaram dificuldades para conseguir atendimento telefônico, falhas nos canais digitais e demora na solução de ocorrências envolvendo a rede de esgoto.
Na sessão de 21 de setembro, o vereador Cabo Helinho (PL) tentou ligar duas vezes para o telefone oficial da concessionária, o 0800 014 2026, durante seu pronunciamento. Nas duas tentativas, a mensagem automática orientou o consumidor a entrar em contato posteriormente. A CSB afirma que o 0800 teve atendimento ampliado e o cliente espera no máximo 3 minutos para falar com o atendente.
Na mesma sessão, Júlio César (PP) relatou casos de retorno de esgoto para dentro de residências e cobrou rapidez nos reparos. Mané Losila (MDB) mencionou vazamentos em vias públicas, incluindo problemas na Vila Zilo, enquanto Marcelo Afonso (PSD) exibiu vídeos de ocorrências em diferentes pontos da cidade e apontou dificuldades para solicitar serviços pelo site da empresa.
As queixas também chegaram à tribuna por meio de outros parlamentares, que cobraram melhorias na comunicação com os consumidores e providências da administração municipal. Em setembro, a Câmara já registrava manifestações de vereadores que afirmavam receber reclamações frequentes em seus gabinetes.
Contas e cobranças sob questionamento
As dúvidas sobre o faturamento começaram a aparecer ainda em agosto, quando a CSB passou a assumir gradualmente a leitura dos hidrômetros, a emissão das faturas, a cobrança e o atendimento comercial antes realizados pelo DAE. Naquele período, consumidores questionaram o formato das contas e apontaram possíveis divergências nas leituras. Também houve relatos de moradores que receberam faturas emitidas tanto pelo DAE quanto pela concessionária, situação que gerou dúvidas sobre qual documento deveria ser pago.
Mais recentemente, as reclamações passaram a incluir códigos de barras que, segundo relatos levados aos vereadores, não correspondiam à cobrança apresentada. A CSB informa que o consórcio está trabalhando para a facilitação da troca de titularidade. Que possa ser feita pelo app da CSB e pelo whats app.
Também foram registrados questionamentos sobre contas entregues em endereços incorretos e sobre a cobrança dos serviços de esgoto em imóveis abastecidos por poços artesianos.
Concessionária assumiu esgoto e cobranças
A transição iniciada em agosto ampliou as atribuições da CSB. Além da operação do sistema de esgotamento sanitário, a empresa passou a responder pela conclusão e futura operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, além dos serviços comerciais ligados às contas de água e esgoto.
O DAE permanece responsável pela captação, pelo tratamento e pela distribuição de água. A mudança concentrou na CSB atividades que envolvem diretamente o relacionamento com os consumidores, como leitura de hidrômetros, faturamento, cobrança, pedidos de revisão e registro de reclamações.
Em setembro, diante das críticas sobre o atendimento, a CSB informou que estava negociando a ampliação da estrutura do telefone 0800 014 2026 para reduzir o tempo de espera. A empresa também divulgou como alternativas o site oficial e o WhatsApp (14) 3014-2026.
A situação coloca em discussão não apenas a adaptação aos novos procedimentos, mas também a capacidade de a concessionária atender às demandas da população e resolver problemas operacionais dentro de prazos razoáveis.
Fiscalização e cobrança por respostas
A reunião que Arnaldinho Ribeiro pretende solicitar à CSB poderá servir para esclarecer os problemas de emissão de contas e os procedimentos adotados pela empresa. O desafio, porém, é mais amplo: as reclamações vêm se acumulando desde o início da transição e incluem atendimento, faturamento e manutenção da rede de esgoto.
A cobrança dos parlamentares passa, portanto, pela apresentação de explicações objetivas, pela correção de eventuais erros nas faturas e pela demonstração de que os problemas denunciados estão sendo efetivamente resolvidos. Para os moradores, a expectativa é que a mudança na gestão dos serviços não resulte em mais dificuldades para obter atendimento, pagar a conta correta e contar com reparos quando houver vazamentos ou retorno de esgoto.