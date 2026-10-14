As crescentes reclamações de moradores de Bauru sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Bauru (CSB) dominaram os debates na Câmara Municipal nesta terça-feira (13). Durante a sessão, vereadores relataram problemas na emissão de contas de água e esgoto, questionamentos sobre valores cobrados e falhas na prestação dos serviços, ampliando a pressão por esclarecimentos da concessionária.

O tema vem se repetindo nas sessões legislativas desde o início da transição dos serviços comerciais do Departamento de Água e Esgoto (DAE) para a CSB, em agosto. Além das dificuldades relacionadas ao faturamento e ao atendimento dos consumidores, parlamentares também têm recebido denúncias de vazamentos de esgoto e demora na solução de problemas em diferentes regiões da cidade.

Na sessão desta terça-feira, o vereador Arnaldinho Ribeiro informou que pretende solicitar uma reunião com representantes da companhia para discutir as queixas dos consumidores. Um dos moradores que procuraram o parlamentar contou que emitiu a segunda via de uma conta, mas encontrou divergência no código de barras na hora de efetuar o pagamento.