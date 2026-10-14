A Paróquia Santa Edviges, no núcleo Mary Dota, em Bauru, prepara uma programação especial para celebrar a sua padroeira, conhecida tradicionalmente como intercessora dos pobres e dos endividados. A festa reúne fé, história, solidariedade e convivência comunitária e busca apresentar aos fiéis não apenas uma tradição religiosa, mas uma mensagem de esperança para quem enfrenta dificuldades financeiras e precisa encontrar forças para recomeçar.
A programação começou nesta terça-feira (13), com celebração com o pedre Rosinaldo de Souza e início do tríduo religioso, que segue até esta quinta-feira (15). Até o dia 18, estão previstas missa solene, procissão, venda do tradicional bolo de Santa Edviges e almoço com show de prêmios (veja programação abaixo).
"A Paróquia Santa Edviges está inserida na vida da comunidade local há décadas e, além das celebrações religiosas, tornou-se espaço de encontro, acolhimento, formação, evangelização e convivência para famílias, crianças, jovens e idosos", cita a organização da festa, em nota.
"Por isso, a festa da padroeira não se limita às celebrações litúrgicas. Ela representa também um momento de encontro da comunidade, fortalecimento dos vínculos e manifestação pública da fé, reunindo moradores e devotos em torno da história de uma santa cuja mensagem de caridade permanece atual".
Programação
14 e 15 de outubro, às 20h - tríduo religioso
14 de outubro (quarta-feira) - celebração com dom Rubens Sevilha, bispo diocesano de Bauru
15 de outubro (quinta-feira) - celebração com padre Adriano Alves
16 de outubro (sexta-feira) - Dia de Santa Edviges - procissão e missa solene, celebrada pelo padre Everaldo Rambaldi, a partir das 20h, e venda do bolo de Santa Edviges, preparado por voluntários, com medalhinhas da padroeira
18 de outubro (domingo) - almoço da padroeira com show de prêmios, a partir das 11h30, na Chácara Renascer, localizada na rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru/Arealva, no km 357. O almoço terá como destaque a tradicional Costela Fogo de Chão (costela, arroz branco, vinagrete, feijão gordo, mandioca e farofa)
As premiações serão: 1º prêmio: R$ 1.500,00; 2º prêmio: forno elétrico e 3º prêmio: tanquinho. O convite custa R$ 60,00 e dá direito ao almoço, com possibilidade de se servir à vontade, além da cartela para participar do show de prêmios
Os convites podem ser adquiridos com os agentes de pastoral ao final das missas ou diretamente na Secretaria Paroquial. Informações pelo telefone: (14) 3243-5570 ou WhatsApp: (14) 99141-6422
Serviço — Festa de Santa Edviges
Paróquia Santa Edviges - rua Cabo Torelli Agnelli, 1-129, Mary Dota, Bauru
Redes sociais: Instagram, Facebook e TikTok: @psantaedvigesbauru