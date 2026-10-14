A Paróquia Santa Edviges, no núcleo Mary Dota, em Bauru, prepara uma programação especial para celebrar a sua padroeira, conhecida tradicionalmente como intercessora dos pobres e dos endividados. A festa reúne fé, história, solidariedade e convivência comunitária e busca apresentar aos fiéis não apenas uma tradição religiosa, mas uma mensagem de esperança para quem enfrenta dificuldades financeiras e precisa encontrar forças para recomeçar.

A programação começou nesta terça-feira (13), com celebração com o pedre Rosinaldo de Souza e início do tríduo religioso, que segue até esta quinta-feira (15). Até o dia 18, estão previstas missa solene, procissão, venda do tradicional bolo de Santa Edviges e almoço com show de prêmios (veja programação abaixo).

"A Paróquia Santa Edviges está inserida na vida da comunidade local há décadas e, além das celebrações religiosas, tornou-se espaço de encontro, acolhimento, formação, evangelização e convivência para famílias, crianças, jovens e idosos", cita a organização da festa, em nota.