O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) promove, ao longo desta semana, uma série de ações coordenadas em defesa dos direitos dos servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE), diante do processo de concessão dos serviços da autarquia.

A principal iniciativa será a coleta de assinaturas para viabilizar a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular, elaborado a partir de uma minuta desenvolvida pelo Departamento Jurídico do sindicato, com o objetivo de estabelecer garantias legais aos trabalhadores afetados pela concessão.

A mobilização será realizada em conjunto com coletivos, entidades e organizações dos movimentos sociais de Bauru, buscando ampliar a participação popular e reunir o número de assinaturas necessário para encaminhar a proposta ao Legislativo Municipal.