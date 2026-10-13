13 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COMEÇA NO DIA 17/10

Alex e Paulo Jaú representam Bauru Basket no lançamento do NBB

Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Maurício Almeida/LNB
Alexa Garcia, no Rio de Janeiro
Alexa Garcia, no Rio de Janeiro

O NBB Caixa 2026/27 foi lançado oficialmente nesta terça-feira (13), em evento realizado no rooftop da Gávea, sede do Flamengo, no Rio de Janeiro. A 19ª edição do principal campeonato de basquete do país terá início no próximo sábado (17), com a participação de 18 equipes. O Bauru Basket foi representado pelo ala e capitão Alex Garcia e pelo técnico Paulo Jaú. Além de atletas e treinadores de todos os times, a iniciativa também reuniu dirigentes, entidades esportivas e representantes dos patrocinadores da Liga Nacional de Basquete (LNB).

Um dos personagens do encontro, Alex Garcia participou de um painel ao lado de atletas mais jovens. Em tom descontraído, o veterano de 46 anos brincou com a diferença de idade entre os colegas. "Saudade de ter 20 também. Eu poderia ser pai deles, pois têm a mesma idade que a minha filha mais velha", comentou o jogador, cuja silhueta estampa o logo do campeonato.

Questionado sobre a responsabilidade de representar uma cidade com tanta tradição na modalidade, o camisa 10 destacou sua identificação com o Dragão, bem como a exigência dos torcedores. "É um prazer enorme representar Bauru. Desde quando cheguei, em 2014, já encontrei essa pressão de defender uma cidade que respira basquete. O torcedor cobra no dia a dia quando você anda pela cidade, e acho isso gostoso também. Não é só elogiar, mas cobrar, saber que o time precisa dar mais para estar entre os melhores. Estou há 12 anos em Bauru, gosto muito do dia a dia e me sinto muito bem morando lá", afirmou.

O capitão também demonstrou confiança no elenco montado para a temporada 2026/27 e acredita que a equipe tem condições de evoluir em relação à edição anterior do nacional. "A expectativa é das melhores. Acho que a equipe deste ano tem jogadores individualmente mais qualificados do que na temporada passada. Temos uma possibilidade de evolução muito maior e podemos brigar de igual para igual com qualquer equipe do NBB. É isso que estamos trabalhando com o Jaú para colocar em prática quando a competição começar", completou.

Durante o evento, Álvaro Cotta, diretor de Comunicação e Marketing da LNB, prestou uma homenagem a Alex Garcia, reconhecendo sua contribuição para a consolidação da Liga e sua relação com os fãs. "Já fui algumas vezes a Bauru e, sempre que termina uma partida, vejo você ficar pelo menos meia hora na quadra, tirando fotos e dando autógrafos para as crianças e famílias que foram ao ginásio. Esse é o papel do ídolo. Vocês têm uma responsabilidade não apenas com os resultados, mas também com a atitude e o comportamento, com o caminho que estão construindo para o basquete brasileiro e o NBB Caixa. Esse movimento é importante para nós, é importante para o time, é importante para as marcas. Então fica o exemplo e o nosso agradecimento", declarou o dirigente.

Pelo segundo ano consecutivo, o NBB Caixa terá como conceito central a campanha "Nossa Terra tem Basquete", que valoriza a presença da modalidade em diferentes regiões do país. A proposta destaca a diversidade de histórias, culturas e personagens que fazem parte do basquete brasileiro, desde os grandes ginásios e clubes tradicionais até as quadras de bairro, escolas e projetos de formação.

Regulamento e calendário

A temporada 2026/27 contará com 18 equipes, que se enfrentarão em turno e returno na fase de classificação. Os 16 primeiros colocados avançam aos playoffs, disputados em séries melhor de cinco jogos, desde as oitavas de final até a decisão. A classificação da primeira fase determinará os confrontos e as vantagens de mando de quadra. Todos os jogos da competição terão transmissão, por meio das diferentes plataformas parceiras do NBB Caixa.

O Bauru Basket estreia no próximo domingo (18), às 11h, contra o Flamengo, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A primeira partida diante da torcida será na quarta-feira (21), às 19h30, contra o São José, no ginásio Panela de Pressão.

Treinadores no NBB, entre eles Paulo Jaú (Bauru Basket)
Treinadores no NBB, entre eles Paulo Jaú (Bauru Basket)

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários