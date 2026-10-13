O NBB Caixa 2026/27 foi lançado oficialmente nesta terça-feira (13), em evento realizado no rooftop da Gávea, sede do Flamengo, no Rio de Janeiro. A 19ª edição do principal campeonato de basquete do país terá início no próximo sábado (17), com a participação de 18 equipes. O Bauru Basket foi representado pelo ala e capitão Alex Garcia e pelo técnico Paulo Jaú. Além de atletas e treinadores de todos os times, a iniciativa também reuniu dirigentes, entidades esportivas e representantes dos patrocinadores da Liga Nacional de Basquete (LNB).

Um dos personagens do encontro, Alex Garcia participou de um painel ao lado de atletas mais jovens. Em tom descontraído, o veterano de 46 anos brincou com a diferença de idade entre os colegas. "Saudade de ter 20 também. Eu poderia ser pai deles, pois têm a mesma idade que a minha filha mais velha", comentou o jogador, cuja silhueta estampa o logo do campeonato.

Questionado sobre a responsabilidade de representar uma cidade com tanta tradição na modalidade, o camisa 10 destacou sua identificação com o Dragão, bem como a exigência dos torcedores. "É um prazer enorme representar Bauru. Desde quando cheguei, em 2014, já encontrei essa pressão de defender uma cidade que respira basquete. O torcedor cobra no dia a dia quando você anda pela cidade, e acho isso gostoso também. Não é só elogiar, mas cobrar, saber que o time precisa dar mais para estar entre os melhores. Estou há 12 anos em Bauru, gosto muito do dia a dia e me sinto muito bem morando lá", afirmou.