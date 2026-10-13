O NBB Caixa 2026/27 foi lançado oficialmente nesta terça-feira (13), em evento realizado no rooftop da Gávea, sede do Flamengo, no Rio de Janeiro. A 19ª edição do principal campeonato de basquete do país terá início no próximo sábado (17), com a participação de 18 equipes. O Bauru Basket foi representado pelo ala e capitão Alex Garcia e pelo técnico Paulo Jaú. Além de atletas e treinadores de todos os times, a iniciativa também reuniu dirigentes, entidades esportivas e representantes dos patrocinadores da Liga Nacional de Basquete (LNB).
Um dos personagens do encontro, Alex Garcia participou de um painel ao lado de atletas mais jovens. Em tom descontraído, o veterano de 46 anos brincou com a diferença de idade entre os colegas. "Saudade de ter 20 também. Eu poderia ser pai deles, pois têm a mesma idade que a minha filha mais velha", comentou o jogador, cuja silhueta estampa o logo do campeonato.
Questionado sobre a responsabilidade de representar uma cidade com tanta tradição na modalidade, o camisa 10 destacou sua identificação com o Dragão, bem como a exigência dos torcedores. "É um prazer enorme representar Bauru. Desde quando cheguei, em 2014, já encontrei essa pressão de defender uma cidade que respira basquete. O torcedor cobra no dia a dia quando você anda pela cidade, e acho isso gostoso também. Não é só elogiar, mas cobrar, saber que o time precisa dar mais para estar entre os melhores. Estou há 12 anos em Bauru, gosto muito do dia a dia e me sinto muito bem morando lá", afirmou.
O capitão também demonstrou confiança no elenco montado para a temporada 2026/27 e acredita que a equipe tem condições de evoluir em relação à edição anterior do nacional. "A expectativa é das melhores. Acho que a equipe deste ano tem jogadores individualmente mais qualificados do que na temporada passada. Temos uma possibilidade de evolução muito maior e podemos brigar de igual para igual com qualquer equipe do NBB. É isso que estamos trabalhando com o Jaú para colocar em prática quando a competição começar", completou.
Durante o evento, Álvaro Cotta, diretor de Comunicação e Marketing da LNB, prestou uma homenagem a Alex Garcia, reconhecendo sua contribuição para a consolidação da Liga e sua relação com os fãs. "Já fui algumas vezes a Bauru e, sempre que termina uma partida, vejo você ficar pelo menos meia hora na quadra, tirando fotos e dando autógrafos para as crianças e famílias que foram ao ginásio. Esse é o papel do ídolo. Vocês têm uma responsabilidade não apenas com os resultados, mas também com a atitude e o comportamento, com o caminho que estão construindo para o basquete brasileiro e o NBB Caixa. Esse movimento é importante para nós, é importante para o time, é importante para as marcas. Então fica o exemplo e o nosso agradecimento", declarou o dirigente.
Pelo segundo ano consecutivo, o NBB Caixa terá como conceito central a campanha "Nossa Terra tem Basquete", que valoriza a presença da modalidade em diferentes regiões do país. A proposta destaca a diversidade de histórias, culturas e personagens que fazem parte do basquete brasileiro, desde os grandes ginásios e clubes tradicionais até as quadras de bairro, escolas e projetos de formação.
Regulamento e calendário
A temporada 2026/27 contará com 18 equipes, que se enfrentarão em turno e returno na fase de classificação. Os 16 primeiros colocados avançam aos playoffs, disputados em séries melhor de cinco jogos, desde as oitavas de final até a decisão. A classificação da primeira fase determinará os confrontos e as vantagens de mando de quadra. Todos os jogos da competição terão transmissão, por meio das diferentes plataformas parceiras do NBB Caixa.
O Bauru Basket estreia no próximo domingo (18), às 11h, contra o Flamengo, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A primeira partida diante da torcida será na quarta-feira (21), às 19h30, contra o São José, no ginásio Panela de Pressão.