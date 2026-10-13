A Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região Centro-Oeste (FUAM) promoverá no dia 29 de outubro um encontro para discutir a reorganização e o fortalecimento das associações de moradores. A reunião será realizada às 19h, na sede da 21ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Bauru, localizada na avenida Nações Unidas, 30-30.
A iniciativa é direcionada a presidentes e diretores de associações, lideranças comunitárias e representantes dos bairros. O encontro será organizado pela Comissão de Assistência à Comunidade da OAB, com a participação da FUAM, e tem como objetivo ampliar o diálogo entre as entidades e construir uma agenda comum de trabalho em defesa dos interesses das comunidades.
Entre os temas previstos estão o diagnóstico da situação atual das associações de moradores, a identificação das principais dificuldades enfrentadas pelas entidades e a troca de experiências entre as lideranças. A proposta também inclui a definição de medidas práticas para fortalecer a organização comunitária em Bauru e na região.
A pauta prevê ainda a formação de uma comissão de trabalho para conduzir as próximas etapas, estabelecer prioridades e definir ações para os 90 dias seguintes ao encontro. Outro objetivo é construir uma agenda regional de participação popular, buscando ampliar o envolvimento dos moradores nas discussões e decisões relacionadas aos bairros.
Segundo Jesus Adriano dos Santos, presidente da FUAM, o fortalecimento das associações é considerado um caminho para ampliar a participação popular e organizar as reivindicações das comunidades. A entidade defende a articulação entre as lideranças como forma de construir ações conjuntas e dar maior consistência à atuação comunitária.
O encontro pretende reunir representantes de diferentes bairros para compartilhar experiências, identificar demandas e estabelecer estratégias de atuação coletiva.
Serviço
Evento: Encontro de reorganização e fortalecimento das associações de moradores
Data: 29 de outubro de 2026, quinta-feira
Horário: 19h
Local: 21ª Subseção da OAB Bauru
Endereço: Avenida Nações Unidas, 30-30, Bauru
Organização: FUAM e Comissão de Assistência à Comunidade da OAB