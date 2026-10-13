Um ladrão de celulares foi preso no feriado desta segunda-feira (12), em Bauru, pelo 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), após roubar o aparelho de uma jovem pedestre na cidade, e esse fato levar os agentes de segurança a esclarecer um crime semelhante cometido pelo mesmo homem dias antes, em um estabelecimento comercial da cidade. O indiciado de 46 anos foi preso em flagrante, e os pertences foram recuperados e serão devolvidos para seus respectivos proprietários.

Segundo o registro policial, esse homem usou um simulacro de arma de fogo para ameaçar e subtrair o celular de uma jovem de 19 anos quando ela passava pela quadra 5 da rua Monsenhor Claro, no Centro. Com base nas características do indivíduo, fornecidas pela vítima, ele foi localizado na região central e confessou que estava com o aparelho em um quarto de hotel. No local, os policiais apreenderam o celular desse roubo e localizaram o outro aparelho, que o homem também assumiu ter subtraído de um comércio.

Ele prestou depoimento no Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.