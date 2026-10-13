A chuva que deu uma trégua no feriado desta segunda-feira (12) voltou a molhar Bauru e região desde a madrugada desta terça (13) e deve continuar nos próximos dias, ao menos até quinta-feira (15), de acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet).

De acordo com o IPMet, esta terça-feira será marcada por variação de nebulosidade, com períodos de sol intercalados com aumento de nuvens. Áreas de instabilidade favorecerão a ocorrência de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A distribuição e a intensidade da chuva poderão variar entre as regiões do Estado. Já na quarta (14) e na quinta, as condições de instabilidade permanecerão sobre a região de Bauru, com presença de muita nebulosidade e ocorrência de chuva no decorrer do período. As temperaturas permanecerão amenas.

Na sexta (16), a instabilidade tende a diminuir gradualmente sobre o Estado. A nebulosidade deve apresentar redução progressiva, inicialmente em áreas do Oeste paulista, com posterior avanço em direção ao Leste, deixando a cidade de Bauru fora do mapa de chuva desta data.