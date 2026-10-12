Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (11), suspeito de furtar uma sela de montaria avaliada em aproximadamente R$ 800 em um sítio na zona rural de Piratininga (13 quilômetros de Bauru). Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário da área surpreendeu indivíduos dentro de um barracão e perseguiu um deles até conseguir abordá-lo. O objeto foi recuperado e devolvido aos donos.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h, em uma propriedade localizada na estrada Maria Domingos Veríssimo, na Vila Pacaembu. Conforme o BO, o proprietário foi ao sítio para verificar o local, que já havia sido alvo de furto anteriormente, quando ouviu barulhos próximos a um barracão usado para guardar trator, ferramentas e outros objetos. Ao perceber a presença de pessoas no interior do imóvel, ele pediu que se identificassem, mas os suspeitos fugiram em direção a uma cerca. O proprietário iniciou a perseguição e acionou o irmão, que também foi até o local e comunicou o caso à Polícia Militar.

Durante a perseguição, o dono do sítio conseguiu alcançar e deter um dos suspeitos, identificado pela polícia como um homem de 40 anos. A sela havia sido retirada do local onde estava guardada e transportada por cerca de 100 metros, mas acabou abandonada nas proximidades de uma cerca durante a fuga. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria afirmado inicialmente aos policiais que ajudava outros dois homens na retirada dos objetos e mencionado o uso de um Volkswagen Gol vermelho. O homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à Polícia Civil. Após analisar os elementos reunidos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por furto consumado.