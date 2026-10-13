O título do Campeonato Paulista 2026 será decidido na Arena Paulo Skaf. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde nesta terça-feira (13) às 21h30, com um clássico que definirá o campeão estadual. A entrada é totalmente gratuita via Meu Sesi.

O primeiro jogo da final, disputado no Ginásio José Liberatti, em Osasco, já demonstrou o grande equilíbrio do confronto. Em quase três horas de partida, o time da casa venceu no tie-break e saiu à frente na decisão. Para ser bicampeão consecutivo, o SESI Vôlei Bauru terá que vencer a partida diante de sua torcida e, na sequência, vencer o golden set (set desempate de 25 pontos).

A entrada é totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível, pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/92323d37-7c83-42d1-8877-4e5a06f825ec/campeonato-paulista-adulto-de-volei-feminino-2026