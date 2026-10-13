O título do Campeonato Paulista 2026 será decidido na Arena Paulo Skaf. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde nesta terça-feira (13) às 21h30, com um clássico que definirá o campeão estadual. A entrada é totalmente gratuita via Meu Sesi.
O primeiro jogo da final, disputado no Ginásio José Liberatti, em Osasco, já demonstrou o grande equilíbrio do confronto. Em quase três horas de partida, o time da casa venceu no tie-break e saiu à frente na decisão. Para ser bicampeão consecutivo, o SESI Vôlei Bauru terá que vencer a partida diante de sua torcida e, na sequência, vencer o golden set (set desempate de 25 pontos).
A entrada é totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível, pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/92323d37-7c83-42d1-8877-4e5a06f825ec/campeonato-paulista-adulto-de-volei-feminino-2026
O destaque na final do lado bauruense foi Diana, com a central sendo a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, somando 21 pontos, sendo sete de bloqueio e três de saque. Acosta segue como a líder de pontos da equipe no estadual, com 120, enquanto Milka lidera no fundamento de bloqueios, com 20 pontos, e Dani Lins é a melhor sacadora, com sete aces.
Desfalque confirmado
Após entorse no joelho esquerdo durante o quarto set na partida de ida da grande final, a central Lívia será desfalque para a equipe bauruense. Em exames, foi constatada lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), com necessidade de cirurgia e tratamento em fisioterapia posteriormente, sem previsão para o retorno.
Busca pelo bicampeonato
O apoio da torcida será essencial na busca pelo inédito bicampeonato consecutivo do Sesi Vôlei Bauru no Campeonato Paulista. A equipe já foi campeã nas edições de 2018, 2022 e 2025. A última edição do Paulista também terminou em Bauru, com o SESI Vôlei Bauru levantando o troféu de campeão após campanha invicta e vitória por 3 sets a 0 sobre o Paulistano Barueri.
Considerando também o histórico da equipe sediada no Sesi Vila Leopoldina, esta é a oitava final do Sesi Vôlei Bauru no Paulista. Além dos títulos, o time também chegou na decisão nos anos de 2013, 2015, 2020 e 2024.