Cerca de 1.500 pessoas participaram, na manhã desta segunda-feira (12), da 10ª Procissão e Bênção das Águas e Embarcações no Rio Tietê, em Boracéia (41 quilômetros de Bauru). Segundo informações da Defesa Civil da cidade, mais de 80 embarcações receberam as bênçãos durante a celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e do município. A programação contou com missa celebrada pelo bispo diocesano de Bauru, Dom Rubens Sevilha, e pelo padre Antônio Rodrigues, conhecido como padre Toninho, de Boracéia. Às margens e sobre as águas do Tietê, os fiéis acompanharam a procissão e participaram das orações.

Para o prefeito Marcos Bilancieri, a presença de visitantes de diferentes cidades demonstra que a celebração ganhou alcance para além do município. “A travessia com a bênção das águas e das embarcações deixou de ser um evento só de Boracéia. Tornou-se um evento regional, com alcance estadual. Encontramos dezenas e dezenas de pessoas que vieram de cidades mais distantes, como Bauru, Lençóis Paulista e Marília, para participar dessa celebração religiosa”, afirmou.

Em sua décima edição, a procissão integra a tradição religiosa de Boracéia e reúne famílias, comunidades e proprietários de embarcações em torno da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Bilancieri também agradeceu aos participantes e às pessoas que contribuíram para a realização do encontro. “A todos que estiveram presentes e aos proprietários das embarcações, nosso muito obrigado. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos vocês, sempre”, declarou.