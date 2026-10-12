12 de outubro de 2026
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PROBLEMA SEM SOLUÇÃO

Vazamento de esgoto invade casa e persiste há 2 semanas em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo o morador, a água está infiltrando para a parte interna do muro e o esgoto está vazando para dentro da garagem
Segundo o morador, a água está infiltrando para a parte interna do muro e o esgoto está vazando para dentro da garagem

Um vazamento de esgoto em um imóvel na rua Torquato Gonçalves de Andrade, na quadra 2, no Jardim Prudência, em Bauru, seguem sem solução desde o dia 29 de setembro. Segundo o morador, a água está infiltrando para a parte interna do muro e o esgoto está vazando para dentro da garagem.

De acordo com o morador, as ocorrências foram comunicadas à Companhia Saneamento de Bauru (CSB), desde o fim de setembro, na tentativa de obter reparo. Apesar das solicitações, o morador afirma que ainda não houve solução para o vazamento.

A situação preocupa devido à presença de esgoto dentro do imóvel e à infiltração na estrutura do muro. A reportagem solicitou um  posicionamento à Companhia Saneamento de Bauru sobre o problema e o espaço segue aberto para manifestação da CSB.

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