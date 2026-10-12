Um vazamento de esgoto em um imóvel na rua Torquato Gonçalves de Andrade, na quadra 2, no Jardim Prudência, em Bauru, seguem sem solução desde o dia 29 de setembro. Segundo o morador, a água está infiltrando para a parte interna do muro e o esgoto está vazando para dentro da garagem.

De acordo com o morador, as ocorrências foram comunicadas à Companhia Saneamento de Bauru (CSB), desde o fim de setembro, na tentativa de obter reparo. Apesar das solicitações, o morador afirma que ainda não houve solução para o vazamento.

A situação preocupa devido à presença de esgoto dentro do imóvel e à infiltração na estrutura do muro. A reportagem solicitou um posicionamento à Companhia Saneamento de Bauru sobre o problema e o espaço segue aberto para manifestação da CSB.