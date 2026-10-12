União São João e São José empataram por 1 a 1 neste domingo (11), no estádio Hermínio Ometto, em Araras, pelo jogo de ida da final da Copa Paulista. Thomaz Carvalho abriu o placar para os visitantes, e Felipe Torres marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo. Com o resultado, quem vencer a partida de volta, no próximo sábado (17), às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, ficará com o título. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. O campeão poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.
O União São João começou pressionando, principalmente em jogadas pelos lados. Aos cinco minutos, Bruno Menezes encontrou Alex Oliveira, que finalizou com perigo, para fora. Mas quem abriu o placar foi o São José. Aos 16 minutos, Thomaz Carvalho arriscou um chute rasteiro da entrada da área e surpreendeu o goleiro João Souto, que não conseguiu fazer a defesa e viu a bola entrar devagar no gol.
Depois de sofrer o gol, o União levou alguns minutos para recuperar o ritmo. Aos 26, Bruninho recebeu pela esquerda, invadiu a área e, diante da saída do goleiro, finalizou por cima. O São José respondeu com duas oportunidades de Guilherme Santos, aos 30 e aos 35 minutos, mas o atacante não aproveitou.
A equipe de Araras voltou a pressionar na reta final da etapa. Aos 41, Léo Souza recebeu um bom passe, mas teve dificuldades no domínio e perdeu a chance de finalizar. Pouco depois, o atacante acertou um chute forte e exigiu boa defesa de João Lucas. Na sequência, aos 44 minutos, o União chegou ao empate. Após uma cobrança de escanteio pela esquerda, o zagueiro Felipe Torres, de costas para o gol, desviou a bola para as redes.
Ainda antes do intervalo, os mandantes solicitaram a revisão de um possível pênalti de Masiero em Ruan. Após analisar o lance, o árbitro não identificou infração e manteve o empate por 1 a 1. O segundo tempo teve um ritmo mais cadenciado, com forte marcação e poucas oportunidades claras. Sob o calor em Araras, as equipes encontraram dificuldades para repetir a produção ofensiva da etapa inicial.
A primeira chance surgiu aos sete minutos, quando Alex Oliveira finalizou para fora. Aos 22, Thomaz Carvalho cobrou uma falta que passou pela defesa e levou perigo ao gol do União.
Com muitas faltas e pouco espaço para a criação, as melhores oportunidades ficaram para os minutos finais. Aos 35, Léo Souza quase colocou o União em vantagem com uma cabeçada que passou perto da meta. O São José respondeu aos 39 minutos. João Souto fez duas defesas em finalizações de Jefferson Lima e evitou o segundo gol dos visitantes. Aos 42, a equipe do Vale do Paraíba solicitou a revisão de um lance no ataque, mas a arbitragem não apontou irregularidade.
Sem novas alterações no placar, as equipes encerraram o primeiro confronto em igualdade e deixaram a definição do campeão para São José dos Campos.