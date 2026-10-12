União São João e São José empataram por 1 a 1 neste domingo (11), no estádio Hermínio Ometto, em Araras, pelo jogo de ida da final da Copa Paulista. Thomaz Carvalho abriu o placar para os visitantes, e Felipe Torres marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo. Com o resultado, quem vencer a partida de volta, no próximo sábado (17), às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, ficará com o título. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. O campeão poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

O União São João começou pressionando, principalmente em jogadas pelos lados. Aos cinco minutos, Bruno Menezes encontrou Alex Oliveira, que finalizou com perigo, para fora. Mas quem abriu o placar foi o São José. Aos 16 minutos, Thomaz Carvalho arriscou um chute rasteiro da entrada da área e surpreendeu o goleiro João Souto, que não conseguiu fazer a defesa e viu a bola entrar devagar no gol.

Depois de sofrer o gol, o União levou alguns minutos para recuperar o ritmo. Aos 26, Bruninho recebeu pela esquerda, invadiu a área e, diante da saída do goleiro, finalizou por cima. O São José respondeu com duas oportunidades de Guilherme Santos, aos 30 e aos 35 minutos, mas o atacante não aproveitou.