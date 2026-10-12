O Dia das Crianças, celebrado nesta segunda-feira (12), será de muita brincadeira, risadas e diversão com as apresentações do Palhaço Faísca. O artista preparou uma programação especial para levar alegria à garotada, com atrações em Bauru e também em Pederneiras. A agenda começou às 11h30, no Ecoparque de Pederneiras. A apresentação é gratuita e reúne famílias em um momento de descontração, com o humor e as brincadeiras que fazem parte do universo dos palhaços.

Em Bauru, a primeira parada hoje será às 16h, no Parque Vitória Régia. Em um dos espaços públicos mais conhecidos da cidade, Faísca vai animar o feriado com uma atração voltada às crianças e a todos que quiserem entrar no clima da comemoração. A apresentação também será gratuita. Na sequência, às 17h, o palhaço estará no Alameda Rodoserv Center, em Bauru. Diferentemente das outras duas atrações, essa apresentação terá cobrança de ingresso.

A programação é uma oportunidade para as famílias aproveitarem o feriado com atividades voltadas ao público infantil, valorizando a convivência e a diversão ao ar livre. Com opções gratuitas em espaços públicos, o Dia das Crianças ganha um convite especial para deixar a rotina de lado e reservar um tempo para brincar.