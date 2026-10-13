Estão abertas as inscrições para o curso ATHIS em foco: transformações em territórios e vivências em Bauru. Voltada a profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo, da gestão pública e de organizações da sociedade civil, a formação busca ampliar conhecimentos teóricos e práticos sobre projetos de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), buscando um diálogo com as comunidades e a compreensão das especificidades de cada território. As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas neste link: https://tr.ee/vIw5pU

As atividades serão realizadas presencialmente de 17 de outubro a 14 de novembro. Acesse aqui o quadro com as datas, horários e locais das aulas: https://tr.ee/5DK2vJ

Mesmo que o curso já tenha iniciado, ainda é possível ingressar na formação e aproveitar as atividades restantes, desde que o participante cumpra a carga horária mínima de 30 horas exigida para receber o certificado. A capacitação, que acontece simultaneamente em outras nove cidades do Estado de São Paulo, é uma iniciativa do projeto ATHIS em Rede: fortalecendo a moradia digna no Sul Global, parceria entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), o ONU-Habitat e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE).