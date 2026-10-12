A Afapab – Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru realizará no dia 17 de outubro o Show de Prêmios AFapab 2026, um evento que reunirá diversão, solidariedade e mobilização da comunidade em torno da causa do autismo. A programação será realizada na Casa do Médico, em Bauru, a partir das 17h, e contará com mais de 50 prêmios, entre eles TV de 40 polegadas, air fryer, kit de panelas, cafeteira, Mini Dolce Gusto, liquidificador, caixa de som, sanduicheira e outros produtos.

Além de ser uma noite de entretenimento, o evento tem como objetivo arrecadar recursos para contribuir com a continuidade das ações desenvolvidas pela Afapab, que atua no atendimento, educação e suporte às crianças, adolescentes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Ingressos antecipados

A Afapab já iniciou a venda antecipada dos vales para o Show de Prêmios. O vale antecipado é R$ 50,00 e dá direito a 4 cartelas + 1 cartela especial. No dia do evento, o participante deverá apresentar o vale na entrada para realizar a troca pelas cartelas. Também haverá venda no dia do evento, com cartela a R$ 10,00 e cartela especial a R$ 20,00. Os interessados podem adquirir os vales e obter informações pelos telefones: Afapab Escola: (14) 99161-5429 e Afapab Clínica: (14) 99136-8466