Bauru se despediu, neste sábado (10), de Clóvis Pires, ex-ferroviário, professor e liderança de movimento sindical. Ele morreu em decorrência de problemas respiratórios agravados por um quadro gripal. Ao longo da trajetória profissional, Clóvis trabalhou durante muitos anos na ferrovia e, posteriormente, ingressou no magistério. Também teve atuação expressiva no movimento sindical, tanto entre os trabalhadores ferroviários quanto na área da educação.

Ele deixa a esposa, Adriana, a filha, Júlia, além de irmãos, sobrinhos e uma extensa rede de amigos que lamentam sua morte. A amiga Tatiana Calmon recordou a relação de amizade construída ao longo dos anos. Segundo ela, Clóvis era um amigo verdadeiro. A aproximação teve início quando ele foi aluno de Roque Ferreira, período em que os laços entre eles começaram a se formar e se fortaleceram ao longo da vida.

Em sua homenagem, Tatiana destacou as qualidades pessoais e o companheirismo de Clóvis, a quem definiu como um grande homem, amigo e parceiro presente nos momentos difíceis e nas celebrações. Também ressaltou sua lealdade, correção de caráter e dedicação à família, descrevendo-o como um marido amoroso e um pai excepcional. Seu sepultamento foi realizado na manhã deste domingo (11).