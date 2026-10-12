A instabilidade do tempo deve continuar em Bauru nesta segunda-feira (12) e na terça-feira (13), quando a passagem de uma frente fria favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. As informações são do Ipmet/Bauru.

Neste feriado, o tempo terá períodos de sol intercalados com aumento de nuvens. A passagem da frente fria, associada a áreas de instabilidade, poderá provocar pancadas de chuva isoladas, sobretudo durante a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima permanece em 31°C.

Já na terça-feira (13), a condição de instabilidade deve persistir, com alternância entre períodos de sol e maior nebulosidade. Também há previsão de pancadas isoladas de chuva, cuja intensidade e distribuição poderão variar. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 30°C. Apesar da possibilidade de chuva nos três dias, o calor continuará predominando, com máximas próximas dos 30°C.