Segundo o Ipmet/Bauru, este domingo (11) será de calor, muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A previsão indica que as temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 31°C. A instabilidade deve continuar na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), quando a passagem de uma frente fria favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite.

Neste domingo, o dia começou com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 31°C. Na segunda-feira (12), feriado, o tempo terá períodos de sol intercalados com aumento de nuvens. A passagem da frente fria, associada a áreas de instabilidade, poderá provocar pancadas de chuva isoladas, sobretudo durante a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima permanece em 31°C.

Já na terça-feira (13), a condição de instabilidade deve persistir, com alternância entre períodos de sol e maior nebulosidade. Também há previsão de pancadas isoladas de chuva, cuja intensidade e distribuição poderão variar. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 30°C. Apesar da possibilidade de chuva nos três dias, o calor continuará predominando, com máximas próximas dos 30°C.