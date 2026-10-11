Um homem de aproximadamente 61 anos foi encaminhado ao hospital após passar mal enquanto andava de skate na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Aos domingos de manhã a avenida é fechada para recreação.

O socorro foi acionado por pessoas que estavam no local. De acordo com relatos de testemunhas, o homem começou a apresentar mal-estar durante a atividade. Populares acionaram o atendimento de emergência, e a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital particular.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem ou sobre as causas do mal súbito.