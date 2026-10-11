11 de outubro de 2026
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MAL SÚBITO

Homem passa mal na avenida Getúlio Vargas em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Vinícius Pereira
Pessoas que estavam no local acionaram o Samu
Pessoas que estavam no local acionaram o Samu

Um homem de aproximadamente 61 anos foi encaminhado ao hospital após passar mal enquanto andava de skate na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Aos domingos de manhã a avenida é fechada para recreação.

O socorro foi acionado por pessoas que estavam no local. De acordo com relatos de testemunhas, o homem começou a apresentar mal-estar durante a atividade. Populares acionaram o atendimento de emergência, e a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital particular.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem ou sobre as causas do mal súbito. 

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