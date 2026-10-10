Moradores do Núcleo Gasparini e de outros bairros vizinhos, como o Jardim TV, enfrentam problemas no abastecimento de água desde o final da tarde de sexta-feira (9). Segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE), a interrupção foi provocada pela falta de energia elétrica no poço Gasparini, que abastece diversos bairros da cidade.

Ao ser acionado pela reportagem neste sábado (10), o DAE informou que o fornecimento de energia foi restabelecido por volta das 6h da manhã. A operação do poço foi retomada aproximadamente às 8h, mas o reservatório que atende a unidade estava com o nível abaixo do necessário, devido ao período em que ficou sem produzir água. A autarquia informou que a recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradativa ao longo do dia.

Além do Núcleo Gasparini, a interrupção pode afetar o Jardim Helena, a Vila Garcia, o Núcleo Vanuire, o Jardim Progresso, o Jardim Petrópolis e a parte alta do Jardim TV. O DAE orienta os moradores das regiões afetadas a economizar água e priorizar atividades essenciais, como alimentação e higiene básica, até a completa normalização do abastecimento.