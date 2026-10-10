Moradores do Núcleo Gasparini e de outros bairros vizinhos, como o Jardim TV, enfrentam problemas no abastecimento de água desde o final da tarde de sexta-feira (9). Segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE), a interrupção foi provocada pela falta de energia elétrica no poço Gasparini, que abastece diversos bairros da cidade.
Ao ser acionado pela reportagem neste sábado (10), o DAE informou que o fornecimento de energia foi restabelecido por volta das 6h da manhã. A operação do poço foi retomada aproximadamente às 8h, mas o reservatório que atende a unidade estava com o nível abaixo do necessário, devido ao período em que ficou sem produzir água. A autarquia informou que a recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradativa ao longo do dia.
Além do Núcleo Gasparini, a interrupção pode afetar o Jardim Helena, a Vila Garcia, o Núcleo Vanuire, o Jardim Progresso, o Jardim Petrópolis e a parte alta do Jardim TV. O DAE orienta os moradores das regiões afetadas a economizar água e priorizar atividades essenciais, como alimentação e higiene básica, até a completa normalização do abastecimento.
Apesar da retomada da operação do poço, uma moradora do Gasparini procurou o JCNET para reclamar da falta de água. Segundo ela, após quase 21 horas sem abastecimento, a água voltou às torneiras, mas o fornecimento durou cerca de 30 minutos antes de ser interrompido novamente. A moradora relatou que não conseguiu encher a caixa-d'água nem realizar atividades básicas, como tomar banho. Ao procurar informações sobre a possibilidade de solicitar um caminhão-pipa para abastecer a caixa d´água, a moradora disse ter recebido orientações que geraram dúvidas sobre uma possível cobrança pelo serviço.
Em resposta à questão, a assessoria do DAE informou que os pedidos de caminhão-pipa devem ser feitos diretamente à Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), pelo telefone gratuito 0800 014 2026, e esclareceu que o serviço não é cobrado pela CSB quando a falta de água decorre de problemas no fornecimento.