O Sesi Vôlei Bauru foi derrotado na noite desta sexta-feira (9) pelo Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 2, no ginásio José Liberatti, em Osasco, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino. A equipe de Osasco pode se tornar campeã se vencer de novo a equipe bauruense na terça-feira (13), desta vez no ginásio Paulo Skaf, em Bauru. Em caso de empate na série, o campeão será decidido no Golden Set, disputado logo após o segundo confronto.
Com as arquibancadas completamente lotadas, o time osasquense ganhou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei com as parciais de 25/22, 17/25, 19/25, 25/23, 15/11, em 2h29min.
O confronto de abertura da final começou estudado. Aos poucos, Osasco conseguiu abrir ligeira vantagem. Lays fez 12/9 no bloqueio e Amanda, da entrada de rede, atacou no 15/12. As osasquenses souberam segurar a tentativa de reação das adversárias. Lorrayna, em quadra na inversão ao lado de Marina Sioto, explorou o bloqueio no 20/18. Larissa, pelo meio, fez 23/20. O set point veio com Amanda (24/21). Stysiak, com uma pancada, fechou em 25/22.
O segundo set começou difícil e Luizomar tratou de pedir tempo quando Bauru abriu 4/0. O treinador precisou parar o jogo novamente, desta vez no 9/15. O comandante osasquense ainda promoveu mudanças, como a entrada de Anastasia Guerra. E apesar de dois pontos seguidos da ponteira italiana (12/19 e 13/19), o time da casa não conseguiu reagir e Bauru levou a segunda parcial com o placar de 25/17.
Osasco voltou para o terceiro set com uma alteração. Tifanny assumiu uma das pontas. A atacante fez 5/1 e atacou no 12/9. A vantagem das donas da casa, porém, durou até o 13/13. Bauru virou, abriu 18/14 e não deixou mais a ponta no placar. Tifanny ainda atacou da entrada de rede para fazer 19/24, mas, na sequência, as visitantes fecharam em 25/19.
O quarto set era tudo ou seria nada para Osasco na abertura da final. E foi tudo. Na base da garra, as comandadas de Luizomar foram em frente. Larissa atacou pelo meio (12/9). Com Tifanny forçando o saque, a equipe osasquense foi abrindo. Com um ace da ponteira, o placar avançou para 15/9. Larissa arrancou mais um ponto direto do serviço (17/10). O final da parcial reservou fortes emoções para o torcedor. Bauru empatou no 21/21. Amanda explorou o bloqueio no 23/22. Lays montou o bloqueio para marcar o set point (24/22). E a vitória veio com uma infração (invasão) das visitantes: 25/23.
O quinto set começou quente, com a torcida incendiando a arquibancada quando o time da casa abriu 5/1, com um bloqueio de Tifanny. Larissa, em mais um paredão, marcou 7/1. Marta Bechis só saiu da linha de saque no 8/1. Na reta final, Stysiak fez 11/7 na largada e 19/9 na pancada. Amanda atacou no 13/10 e Lays, em mais um paredão, marcou o match point. Coube a Tifanny fechar o jogo diante da torcida que não parou de gritar seu nome: 15/11.