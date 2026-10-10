O Sesi Vôlei Bauru foi derrotado na noite desta sexta-feira (9) pelo Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 2, no ginásio José Liberatti, em Osasco, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino. A equipe de Osasco pode se tornar campeã se vencer de novo a equipe bauruense na terça-feira (13), desta vez no ginásio Paulo Skaf, em Bauru. Em caso de empate na série, o campeão será decidido no Golden Set, disputado logo após o segundo confronto.

Com as arquibancadas completamente lotadas, o time osasquense ganhou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei com as parciais de 25/22, 17/25, 19/25, 25/23, 15/11, em 2h29min.

O confronto de abertura da final começou estudado. Aos poucos, Osasco conseguiu abrir ligeira vantagem. Lays fez 12/9 no bloqueio e Amanda, da entrada de rede, atacou no 15/12. As osasquenses souberam segurar a tentativa de reação das adversárias. Lorrayna, em quadra na inversão ao lado de Marina Sioto, explorou o bloqueio no 20/18. Larissa, pelo meio, fez 23/20. O set point veio com Amanda (24/21). Stysiak, com uma pancada, fechou em 25/22.