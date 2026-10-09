Mais um caso de vandalismo contra imagens religiosas foi registrado nesta sexta-feira (9), desta vez na cidade de Jaú (47 quilômetros de Bauru), o segundo somente nesta semana. O primeiro registro ocorreu em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), na última terça-feira (6).

De acordo com informações do site Tem coisas que só acontecem em Jaú, as imagens de São José e de Nossa Senhora das Graças, expostas na parte externa da Capela São José, em frente à Fundação Educacional Dr. Raul Bauab, foram alvo de vandalismo.

A imagem de São José foi jogada ao chão e quebrou ao meio. A proteção de vidro das duas imagens também foi quebrada. Já a imagem de Nossa Senhora das Graças não sofreu danos. A Polícia Militar foi acionada e investiga a motivação do ato de vandalismo e a identidade do responsável.