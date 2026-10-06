Itapuí - Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (6), após danificar uma estátua de Santo Antônio na Igreja Matriz de Itapuí (44 quilômetros de Bauru), no Centro. Segundo a polícia, a imagem religiosa, de aproximadamente 1,30 metro de altura, está avaliada em cerca de R$ 10 mil e havia sido restaurada recentemente.

Após receber informações de testemunhas, os policiais civis localizaram o suspeito nas proximidades da delegacia e o conduziram até a unidade para esclarecimentos. Durante o procedimento, o homem foi informado sobre a possibilidade de assumir o compromisso de comparecimento à Justiça.

Porém, se recusou a assinar o termo e demais documentos apresentados e, em razão da recusa, foi preso em flagrante, conforme prevê o artigo 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. A conduta dele enquadrada no artigo 208 do Código Penal, que trata dos crimes contra os objetos de culto religioso.